Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Маріковський заробляє мільйони гривень на державних підрядах за моніторинг телемарафону та українських ЗМІ. Його компанія щороку отримує все більші суми з бюджету, а сам нардеп став фігурантом кримінального провадження через неправдиве декларування статків.

Як повідомляє OBOZ.UA, компанія "Медіатека", кінцевим бенефіціаром якої є Маріковський, у 2024 році мала загальний дохід у понад 10 млн грн, з яких 9,1 млн склали саме державні закупівлі. У 2025-му лише одне держпідприємство — Центр захисту інформаційного простору України — уклало договір з фірмою нардепа на суму 12,2 млн грн. Послуги включають моніторинг 10 телеканалів, 50 друкованих ЗМІ та понад 1000 онлайн-ресурсів. За окремий щотижневий звіт щодо телемарафону компанії заплатять ще 258 тис. грн. Для порівняння, у 2019 році за ті самі послуги держпідприємство сплачувало вдесятеро менше — 720 тис. грн.

У 2025 році "Медіатека" також виграла тендер на суму 240 тис. грн від Центру гуманітарного розмінування, де зобов’язалася готувати щотижневі звіти про згадки в медіа. Згідно з аналізом тендерів, компанія Маріковського часто пропонує найвищу ціну, однак виграє завдяки формальним підставам — відхилення пропозицій конкурентів через невідповідність технічній документації. Наприклад, у тендері "Укренерго" фірма "Семантрум" пропонувала моніторинг за 478 тис. грн, проте перемогу здобула "Медіатека" з ціною 703,3 тис. грн. У багатьох тендерах вона була єдиним учасником, що повністю усувало конкуренцію.

При цьому, сам нардеп, судячи з декларації, має доволі скромні офіційні доходи. У 2024 році він задекларував середню зарплату 62,2 тис. грн на місяць, два кредити й заощадження менш ніж 6 тис. грн. Його дружина заробляє як ФОП і отримує соціальні виплати, а також — допомогу від іноземних громадян. Утім, у 2021 році Маріковський став власником будинку на 163 кв.м у закритому містечку Green Wood Club у Козині — одній з найдорожчих локацій під Києвом. На ринку аналогічна нерухомість коштує від 16,7 млн грн, але депутат задекларував купівлю за 4,5 млн грн.

У декларації раніше також фігурували 32 біткоїни, які нардеп нібито отримав у 2019 році. Згодом НАБУ встановило, що вказаний криптогаманець не належав Маріковському, а всі транзакції здійснювали іноземці. Вищий антикорупційний суд у квітні 2024 року закрив провадження через завершення строків давності. Сам політик визнав помилку й заявив у Facebook, що у 2020 році допустив "суттєві неточності" у декларації.

На цьому тлі компанія Маріковського продовжує укладати державні контракти. Експерти ставлять під сумнів доцільність витрачання понад 12 млн грн з бюджету на моніторинг, який можна організувати дешевше — через ІТ-продукти чи внутрішні комунікаційні служби державних органів. OBOZ.UA надіслав відповідні запити до держустанов, які уклали угоди з "Медіатекою".



