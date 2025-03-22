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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на вимогу російського диктатора володимира путіна про «зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ» для припинення вогню. Він заявив, що росія повинна відмовитися від військової допомоги від КНДР та Ірану, якщо її «турбує» західна допомога Україні під час можливого перемир'я.
Про це Радослав Сікорський написав у мережі Х.
«Якщо росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів».

Раніше уряд Великої Британії відкинув вимогу путіна до союзників України припинити постачання зброї Києву над час припинення вогню.

Нагадаємо, путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом 18 березня висунув вимогу припинити постачання зброї та розвідданих Україні.
 
ForUm

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