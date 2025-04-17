"15 квітня Благодійний Фонд «Міла» Олексія Юренка разом із Благодійний фонд «Разом» провели особливу акцію до Великодня — ми передали великодні продуктові набори тим, хто сьогодні особливо потребує турботи.

Ми були щиро раді бачити кожного з вас. Обійми, посмішки, теплі слова — саме заради цього ми працюємо. І саме це надихає нас продовжувати.

Ми віримо, що добро має силу множитись. І далі буде тільки більше підтримки, більше спільних справ, більше сердець поруч", - повідомив у Facebook голова Благодійного Фонду «Міла» Олексій Юренко.