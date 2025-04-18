Мобілізованих чоловіків віком від 50 до 60 років намагаються не залучати до служби у бойових підрозділах. Через вікові особливості здоров’я їм знаходять тилові посади.

Про це розповів юрист адвокатського об’єднання «Глоба і Глоба» Сергій Ланкін, пише УНІАН.

Мобілізація чоловіків, яким понад 50 років загалом відбувається у загальному порядку, оскільки мобілізаційний вік в Україні встановлений від 25 до 60 років. Відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чоловіки, яким понад 50 років, мають перебувати на військовому обліку, можуть отримати повістку й повинні проходити медичний огляд – військово-лікарську комісію й мати актуальні військово-облікові дані.

«На сьогодні процедура мобілізації осіб у віці понад 50 років загалом нічим не відрізається від залучення до війська інших людей, які підлягають мобілізації, однак є одна особливість. Ця особливість не врегульована законодавчо, а передбачена директивою командувача Сухопутних військ, виданою у 2024 році. У документі йдеться, що чоловіків від 50 до 60 років, як правило, не залучають до служби у бойових підрозділах», — зазначив він

Чоловіків віком понад 50 років намагаються залучати до роботи на тилових посадах, оскільки у більшості випадків особи у такому віці вже мають низку захворювань або травм, унаслідок чого вони є, як правило, придатними до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і підрозділах логістики.

«На сьогодні є певна практика, що, якщо чоловікові 55 років чи більше, до прикладу, 57 чи 58, то їх, як правило, намагаються не чіпати, зокрема, якщо вони підписують контракт. Зараз контракт укладається на термін від трьох років, і ТЦК та СП намагаються не укладати контракти з такими особами, оскільки граничнй вік службі становить 60 років, і потенційний контрактник може відразу списатися після того, як йому виповниться 60. Аналогічна ситуація і з мобілізацією. Мені на практиці відомі випадки, що ТЦК та СП не розглядають активно чоловіків у віці 57-58 років, бо в цілому їхня мобілізація не принесе якихось ефективних результатів, і вони близькі до граничного віку й зможуть звільнитися зі служби на цій підставі або за станом здоров’я, як це часто буває. Якщо вже і постало питання про мобілізацію чоловіка у віці понад 55 років, то, швидше за все, він отримає посаду не на передовій», – пояснив юрист.