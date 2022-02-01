Вызовы, с которыми постоянно сталкивается Православная Церковь, Патриарх Кирилл переносит благодаря молитве народа Божиего.

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Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал в интервью «РИА Новости», посвященному 13-й годовщине интронизации Патриарха Кирилла.

«Конфликт на юго-востоке Украины, признание Фанаром раскольников и последующие гонения на каноническую Церковь в Украине, пандемия коронавирусной инфекции, гонения на христиан, – это лишь неполный список тех вызовов, с которыми столкнулась Церковь всего за несколько лет. Без благодатной помощи Божией патриарший куколь совершенно неподъемен», – сказал Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл не раз говорил, что его «силы укрепляются молитвой многих архипастырей, пастырей, народа Божиего», отметил глава галава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Поэтому празднование годовщины интронизации олицетворяет еще и молитвенное единение предстоятеля и паствы. И поэтому это торжество всегда отмечается совершением праздничного богослужения, за которым присутствует большинство епископата, множество клириков и мирян. К сожалению, сейчас эта традиция не сможет быть реализована из-за пандемии, но нет таких преград, которые стали бы на пути общей молитвы в этот день», – считает Легойда.

Он подчеркнул, что все масштабные свершения в церковной жизни, которые произошли за последние 13 лет, были бы немыслимы без поддержки, как внутри Церкви – клириками, епископатом, мирянами – так и многими небезразличными к Церкви людьми в обществе, государстве, в науке, культуре и искусстве.

«Свое служение Патриарх видит в объединении усилий всех верующих, небезразличных людей ради преображения общества на началах милосердия, любви, служения. Думаю, что за годы своих трудов он, как никто другой, научился различать людей, которые заявляют «мнение ради мнения», и – действительно, заботящихся о благе Церкви и народа. К последним он всегда прислушивается», – заключил Владимир Легойда.