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В Харьковском национальном университете имени Каразина совершили первую за 100 лет Божественную литургию в Свято-Антониевском Университетском храме УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, богослужение возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

За литургией духовенство и верующие молились о прекращении губительного поветрия, о прекращении вражды, о мире и любви.

В конце богослужения был совершен молебен преподобному Антонию Великому.

Университетский храм в Харькове был построен почти 200 лет назад и является старейшей в Украине церковью при высшем учебном заведении. С приходом большевистской власти богослужения в ХНУ прекратили. В 90-х годах XX века возродилась Свято-Антониевская университетская громада и в учебном заведении освятили временное помещение для богослужения.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Глубокая-Долина (Терново) митрополит Хустский и Виноградовский Марк освятил новый престол в храме Иверской иконы Божьей Матери Украинской Православной Церкви.
ForUm

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