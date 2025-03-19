Представники Шацької громади (Волинська область) здійснили візит до шведського міста-партнера Вестероса (Västerås), де взяли участь у маніфестації на підтримку України.

Члени делегації з Шацької громади на чолі із заступником селищного голови Людмилою Єрофєєвою, та за підтримки менторки громади і директорки ВГО «Поруч» Марії Тищенко мали честь особисто бути присутніми на цьому зворушливому і важливому заході, який вкотре нагадав про непросту реальність, у якій живуть українці.

Вестерос продовжує демонструвати свою солідарність з Україною, і такі заходи є важливими не лише для моральної підтримки, а й для подальшого розвитку співпраці між громадами.

«Понад тисячу обстрілів зазнала Україна лише минулого тижня. І в цих умовах ми живемо щодня, плануємо наше майбутнє і виховуємо дітей. Не слід забувати, що наш ворог підступний і ніхто не може гарантувати безпеки ніде у світі, адже росіяни готові втягнути у війну всіх, до кого можуть дотягнутися. Саме тому наша держава поступово стає частиною Європейського механізму захисту та безпеки, і ми готові допомогти нашим друзям бути готовими до ймовірної зустрічі з ним. Сьогодні наші фахівці спільно з колегами країн ЄС активно працюють над розробкою дієвих інструментів, які допоможуть у новій конструкції безпеки та захисту», – зазначила під час свого виступу менторка ICLD та директорка ВГО «Поруч» Марія Тищенко.

На маніфестацію прийшли також небайдужі представники української спільноти міста, з якою представники Шацької громади уже були знайомі з вересня.

«Немає у світі країни, яка б більше за Україну бажала стійкого миру на Європейському континенті. Ми хочемо, аби мирні часи тривали сторіччями, коли жодна країна не дозволить собі зазіхати на чужу територію. Наш гіркий досвід може стати у пригоді вам для того, аби бути готовими до надзвичайних ситуацій, хоча ми щиро бажаємо вам ним ніколи не скористатися», – сказала в своєму зверненні до присутніх на маніфестації заступниця селищного голови Людмила Єрофєєва.

Після цього була тепла зустріч із представниками опозиції у міській раді Вестерос (Västerås). Шведські політики розповіли, що вони працюють у мерії міста, де свій офіс мають, як представники провладних партій, так і опозиціонери. Як зазначила заступниця мера міста Елізабет Унел (Elizabeth Unell), регулярна зміна влади та опозиції сприяють підсиленню демократії.

Проєкт, над яким спільно працює Шацька громада і місто Вестерос стосується прав дітей і саме навколо нього були зорганізовані зустрічі, тренінги та інформаційні сесії для обох проєктних команд. Шведські партнери представили інформацію про те, як саме у мерії міста працюють з інструментами з дитячих прав. Одним з таких інструментів є перевірка всіх програм і розпоряджень на предмет дотримання інтересів дітей, про що розповіла президентка Save the children Марія Шілачі (Maria Scillachi).

Також була нагода дізнатися про молодіжну політику від проєктного лідера Роберта Енгольма та молодіжного супервізора Матіаса Сньобома, які розповіли, що у Вестеросі немає молодіжної ради, як такої, а проводяться діалоги з молоддю. Це заходи, під час котрих молодь має тренінги, зустрічі та спільні активності для визначення певних проблемних ситуацій. Вони навели приклад, як молодь після тренінгів, обговорень та семінарів темою яких стала дитяча злочинність, дійшли висновку, що варто знизити вік, від котрого дозволено працевлаштовуватися на літню роботу. З таким рішенням група молоді пішла до місцевих політиків і ті ухвалили відповідне рішення і тепер діти у Вестеросі можуть починати заробляти гроші влітку від 12 років. Усі вакансії для них ретельно підбирає влада міста.

Приємною несподіванкою стала нагода поспілкуватися за ланчем з мером міста Вестерос Стефаном Янсоном (Staffan Jansson), під час якого Людмила Єрофєєва окреслила можливі напрямки співпраці міста і Шацької громади уже поза межами проєкту від ICLD. Така співпраця може стосуватися таких галузей, як відновлення ментального здоров’я дітей та комунальне господарство.

Важливою подією у Вестеросі стала виставка дитячих малюнків дітей Шацької громади «Війна очима дітей» і панельна дискусія про те, як шведи можуть використати досвід українців у війні. Шведські посадовці в галузі освіти зацікавлено вислухали експертну думку українських колег щодо облаштування укриттів в освітніх установах та інших локаціях міста. Після цього було відкриття виставки у місцевій бібліотеці, куди прийшли, як мешканці Вестероса і представники влади, місцеві українці, що живуть там з початку повномасштабного вторгнення. Згодом, у залі бібліотеки з широкою аудиторією, під час панельної дискусії, організованої журналісткою видання VLT Лісою Бйорвальд, представники української громади ділилися гірким досвідом, розповідали про перші дні війни, про укріплення кордонів і небезпеку вторгнення російських військ, які згодом вирушили на Бучу, про утворення ДФТГ і допомогу тисячам людей, які втікали з небезпечних частин України. Шведська публіка аплодувала кілька разів, що є нетиповим для цього менталітету. Отже, історії і досвід простих українців їх вразив і зачепив за живе.

Під час зустрічі проєктний менеджер Катерина Коверзнєва презентувала рукопис книги письменника Костянтина Коверзнєва «Останнє Різдво перед кінцем світу». Уривок перекладеного англійською мовою тексту з описом перших днів війни та атмосфери у шкільному укритті на Київщині, де люди ховалися від обстрілів та окупантів, розчулив публіку.

Після цієї презентації рукопис і вже видані романи Костянтина Коверзнєва були презентовані бібліотеці міста Вестерос, зокрема Дженні Розенгрен, керівниці одного з підрозділів бібліотеки. Ці українські книги стануть зв’язком з батьківщиною для людей, які знайшли прихисток у Вестеросі після початку повномасштабного вторгнення рашистів.

Парламентерка Каролін Хьогстром (Caroline Högström) організувала візит шачан до Ріксдагу і це уже була справжня дипломатична місія. Розпочався візит зі спільного ланчу з пані Кароліною та Анною-Софією Альм (Ann-Sofie Alm), під час якого відбувався обмін думками про ситуацію в Україні, військову допомогу, політику по інший бік Атлантики. Варто зазначити, що парламентерка Анна-Софі, яка була задіяна у доставці автомобілів в Україну в рамках ініціативи Blue Yellow Car, розповіла, як активно працює над тим, аби Україна отримала для свого захисту шведські винищувачі Gripen.

Також у стінах парламенту вдалося поспілкуватися з депутатом, головою освітнього комітету шведського парламенту Фредеріком Мальмом (Fredrik Malm), який розповів, що був неодноразово в Україні і знає, що його українські колеги мають найбільше запитів на допомогу з облаштування укриттів в освітніх закладах по всій країні.

Нагадаємо, що 13 березня, шведський уряд ухвалив рішення про надання Україні безпрецедентний пакет цивільної допомоги Україні в понад 1,4 млрд шведських крон, а парламент підтримав це рішення. І саме в такий момент з делегацією Шацької громади зустрівся міністр міграції Йоган Форсель (Johan Forssell), виказавши прихильність нашій країні. В свою чергу заступниця селищного голови Людмила Єрофєєва стала однією з перших представниць місцевого самоврядування, що подякувала в особі міністра всьому уряду за допомогу і солідарність, яку відчувають українці від шведського народу.