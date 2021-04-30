Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Председатель правления акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что всегда выступал за экономически обоснованные цены на газ, и планирует в должности создать условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас.

Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского и займет новую должность.

По словам командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева, угрозы вторжения российских войск на территорию государства сейчас нет.

В следующую среду, 5 мая, в Киеве откроют все школы и садики. Учебный процесс в школах не будут продлевать на лето, заявил мэр Виталий Кличко.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью, что отправится в Украину на следующей неделе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем предстоящего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину будет безопасность.

Киевская и Николаевская области вскоре будут переведены из «красной» в «желтую» зону эпидопасности, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Украина со 2 мая запрещает въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране, граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.

Европейский парламент принял резолюцию, которой предлагает отключить Россией от платежной системы SWIFT в случае агрессии против Украины. Решение поддержали 569 евродепутатов, против выступили 67, воздержались 46.

В Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года зафиксировано 10072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 868 больных коронавирус.