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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем предстоящего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину будет безопасность. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания», - сказал Кулеба.

По его словам, почва для визита Блинкена «хорошо подготовлена».

«У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена ... Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем», - сказал министр.

По поводу того, какие шаги готовятся по форматам взаимодействия Украина-США в сфере безопасности, Кулеба сказал: «Мы над этим работаем».

Как ранее сообщал ForUm, государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Украину на следующей неделе.
ForUm

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