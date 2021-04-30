Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает Укринформ.

«Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко удовлетворить частично. Изменить Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля», - сказала Голуб.

Суд также обязал Антоненко являться по каждому требованию в суд, сдать на хранение свои документы для выезда за границу, воздерживаться от общения с потерпевшими, свидетелями, экспертами и пр.

Это решение окончательное и обжалованию не подлежит, срок его действия - по 29 июня.

Во время заседания Антоненко на поруки хотели взять три человека - в частности один из руководителей Андрея Антоненко, офицер ССО Алексей Никифоров, народные депутаты Михаил Боднар ( «Европейская солидарность») и Игорь Герасименко ( «Слуга народа»).

Также во время заседания суд исследовал постановление о назначении комплексной молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертизы относительно предмета, похожего на корпус противопехотной мины осколочного типа МОН-50, сопроводительные письма к документам, заключения экспертов.

Суд исследовал и постановление о назначении комплексной химической и взрывотехнической экспертиз, постановление о назначении комплексной химической и трасологической экспертиз.

Суд продолжит рассмотрение дела 18 мая в 11:00.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая 2020 всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.