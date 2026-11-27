Лідери Євросоюзу можуть відкласти рішення про надання Україні нового кредиту на 45 млрд євро до грудня. Попри обговорення питання на саміті в Брюсселі 26–27 листопада, остаточної домовленості поки не очікують. Переговори ускладнює суперечка щодо наступного семирічного бюджету ЄС та участі всіх країн-членів у фінансуванні України, повідомлє Euronews із посиланням на європейських дипломатів.

Єврокомісія 18 листопада запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році. Ці кошти мають допомогти покрити фінансовий дефіцит країни, який оцінюють у 70 млрд євро. Нова позика має доповнити вже погоджений кредит на 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Цього разу Брюссель прагне залучити до програми всі 27 держав Євросоюзу.

Попередній кредит підтримали не всі: до нього не долучилися Угорщина, Словаччина та Чехія. Спочатку проти участі в новій програмі виступали чотири країни: Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Однак 26 листопада прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив про готовність країни долучитися до фінансування невійськових потреб України. За даними Euronews, Софія погодилася брати участь у бюджетній складовій кредиту обсягом 20 млрд євро, але не у військовій допомозі на 25 млрд євро.

Питання кредиту тісно пов'язане з переговорами про наступний довгостроковий бюджет ЄС на 2028–2034 роки. Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія та Ірландія наполягають, що домовитися про новий бюджет без вирішення питання фінансової підтримки України у 2027 році неможливо. Цю позицію підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка погодилася з пропозицією канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пов'язати два питання.

«Я не можу уявити ситуацію, за якої ми домовимося про багаторічний бюджет без домовленості щодо кредиту на 45 млрд євро», – заявив Agence Europe високопосадовий європейський дипломат.

Водночас залишається питання, з яких джерел Євросоюз сплачуватиме відсотки за наданими Україні позиками. У бюджетному проєкті на 2028–2034 роки вже передбачено резерв у 100 млрд євро для підтримки України.

За оцінками співрозмовників видання, обслуговування кредитів упродовж наступного семирічного періоду може коштувати 55–65 млрд євро залежно від відсоткових ставок. Якщо ці витрати покриватимуть із передбаченого резерву, на подальшу допомогу Україні залишиться лише 35–45 млрд євро.

Таким чином, саміт у Брюсселі має підготувати основу для остаточних домовленостей, яких, за очікуваннями дипломатів, можуть досягти вже у грудні.

Як повідомляло раніше ForUa, президент Європейської ради Антоніу Кошта закликав лідерів країн Євросоюзу обговорити подальше фінансування України, зокрема покриття її оборонних і бюджетних потреб у 2027 році.