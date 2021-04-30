Председатель правления акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что всегда выступал за экономически обоснованные цены на газ, и планирует в должности создать условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас.

Об этом он заявил в рамках первой пресс-конференции в должности, передает Радио Свобода.

«Такие условия – это увеличение собственной добычи, и такая задача будет поставлена ​​перед «Укргаздобычей». Также мы будем работать над тем, чтобы вся эта цепочка, как украинский газ добывается и поступает к украинским потребителям, была максимально прозрачной, без посредников и надстроек», - сказал Витренко.

Кроме того, по его словам, «Нафтогаз» планирует использовать все юридические возможности компании, чтобы российский «Газпром» «не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы», где Украина сейчас покупает газ, чтобы экономически обоснованный уровень цены на этом рынке был ниже.

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о 19 млрд гривен консолидированного убытка в 2020 году. В то же время дивиденды и налоговые платежи, уплаченные группой в бюджет в 2020 году, составили 141 млрд гривен.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.