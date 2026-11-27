Міністерство освіти і науки підготувало чотири варіанти проведення національного мультипредметного тесту у 2027 році. Майбутнім вступникам можуть змінити формат іспиту, кількість сесій та навіть дати можливість перескласти тест. Однак остаточне рішення ще попереду, повідомив міністр освіти Андрій Бутенко.

За його словами, у МОН уже розробили кілька алгоритмів проведення НМТ. Який саме варіант застосують, залежатиме від рішення Верховної Ради щодо законодавчих правил вступної кампанії.

«НМТ у нас в прерогативі парламенту. Тому будемо чекати рішення наших народних депутатів, і в залежності від базового рішення депутатів ми застосуємо той чи інший алгоритм, який у нас напрацьований», – зазначив Бутенко. Водночас міністр не розкрив, які саме чотири моделі тестування розглядає відомство.

Скільки предметів складатимуть вступники

28 жовтня освітній комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №15440, який передбачає збереження НМТ із чотирма предметами.

Альтернативний законопроєкт №15440-1 пропонував скоротити кількість дисциплін до трьох, а математику зробити предметом на вибір. Однак комітет відправив цей документ на доопрацювання.

У 2025 та 2026 роках вступники складали тест із чотирьох предметів:

- українська мова;

- математика;

- історія України;

- один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Які зміни можуть запровадити у 2027 році

Раніше в Міністерстві освіти заявляли про необхідність оптимізувати тестування з урахуванням умов воєнного часу. При цьому математику пропонують залишити обов'язковою для всіх учасників вступної кампанії.

Серед можливих нововведень також розглядають проведення двох сесій НМТ, зокрема зимової, можливість повторного складання тесту та перехід на дводенний формат.

Остаточний формат НМТ-2027 визначать після ухвалення Верховною Радою закону про вступну кампанію. До цього часу жоден із запропонованих варіантів не є затвердженим.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні оприлюднили рейтинг найкращих закладів вищої освіти за 2026 рік. Лідером став Національний університет «Львівська політехніка». Друге та третє місця посіли Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.