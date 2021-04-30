В следующую среду, 5 мая, в Киеве откроют все школы и садики. Учебный процесс в школах не будут продлевать на лето, заявил мэр Виталий Кличко.

«5 мая в Киеве восстановят учебный процесс в школах, садах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях. Откроют все 428 школ столицы и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе», - сказал Кличко.

Он отметил, что все руководители учебных заведений столицы получили приказ об усиленной дезинфекции и регулярном проветривании помещений.

«Хочу отдельно обратиться к родителям. Будьте внимательны к здоровью своих детей. При первых симптомах заболевания - обращайтесь к семейному врачу и объясняйте детям необходимость соблюдения простых, но таких важных правил. Потому что, как видим, вирус стал более агрессивным и к детям», - подчеркнул мэр Киева.