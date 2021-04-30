Европейский парламент принял резолюцию, которой предлагает отключить Россией от платежной системы SWIFT в случае агрессии против Украины. Решение поддержали 569 евродепутатов, против выступили 67, воздержались 46, сообщает Радио Свобода.

«Если наращивание войск в будущем превратится в вторжения Российской Федерации в Украине, ЕС должен четко указать, что цена за такое нарушение международного права и норм будет суровой. Европарламент настаивает на том, что при таких обстоятельствах импорт нефти и газа из России в ЕС нужно немедленно прекратить, тогда как Россию следует исключить из платежной системы SWIFT, а все активы в ЕС олигархов, приближенных к российским властям и их семей в ЕС, нужно заморозить и отменить их визы», - говорится в резолюции.

Кроме того, документ призывает ЕС снизить зависимость от России, остановив завершения строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Резолюция также отмечает, что отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервнопаралитическим веществом «Новичок» в 2020 году было «покушением», которое было «совершено агентами российских спецслужб на территории Российской Федерации».

В резолюции указано, что «те же агенты ГРУ» с российской военной разведки, которые «участвовали во взрыве склада боеприпасов в Чехии, также несут ответственность за покушение на убийство» в Солсбери, Англия, бывшего российского агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии скрипач.

Отмечается, что агентам ГРУ также инкриминируют покушение на убийство болгарского владельца оружейного завода Эмилиана Гебрева, и других людей в Болгарии в 2015 году с использованием вещества, похожего на «Новичок».

В проекте резолюции содержится призыв к России немедленно освободить Навального и отвести свои войска от границы с Украиной.