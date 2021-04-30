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Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского и займет новую должность.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает BBC News Украина.

По его словам, Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента временно, пока завершаются «процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента». А в будущем она сосредоточится на взаимодействии с иностранным СМИ.

«Сегодня коммуникации инициатив президента для внешнего потребителя требуют значительного усиления. Юлия Владимировна имеет прекрасные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной как советник по международным коммуникациям», - сказал Подоляк.

Кто именно заменит Юлию Мендель на посту пресс-секретаря, пока не известно. 

Мендель стала пресс-секретарем Зеленского в июле 2019 года.
ForUm

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