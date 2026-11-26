У кількох країнах Балтійського регіону наприкінці минулого тижня зафіксували масштабні перебої в роботі GPS. Найсильніші перешкоди спостерігалися поблизу Стокгольма, шведського острова Готланд, Таллінна та Гельсінкі. Шведська влада назвала ситуацію винятковою, однак поки не має доказів, які дозволили б покласти відповідальність за інцидент на конкретну державу.

Про це повідомляє фінський мовник Yle з посиланням на шведську газету Dagens Nyheter.

За даними Шведського транспортного агентства, з 21 до 23 листопада збої були настільки масштабними й тривалими, що могли вплинути, зокрема, на авіаційну навігацію. Керівник одного з підрозділів відомства Андреас Хольмгрен назвав інцидент серйозним і безпрецедентним за масштабом.

«Така велика кількість збоїв протягом такого тривалого періоду, протягом кількох днів, — це, ймовірно, перший раз, коли ми бачимо щось подібне», — заявив він телеканалу TV4.

Перешкоди охопили також східну частину Балтійського моря. Шведська аеронавігаційна служба повідомила про проблеми в районі Аландських островів, через який проходять маршрути літаків, що прямують до Фінляндії та з неї.

Масштаб збоїв підтверджують і дані сервісу gpsjam.org, який відстежує перешкоди в роботі супутникової навігації, зокрема за інформацією авіаційних транспондерів. Данське радіо DR проаналізувало його карту: 21–22 листопада район Стокгольма був позначений червоним кольором, що свідчить про сильні перешкоди, які фіксували літаки. Аналогічна ситуація спостерігалася поблизу Готланда, Таллінна та Гельсінкі.

Наступного дня перешкоди в районі Стокгольма зникли, однак Гельсінкі й Таллінн залишалися в зоні сильних GPS-збоїв.

Шведські фахівці не вважають, що причиною могли бути природні явища, зокрема сонячна буря. Водночас у транспортному агентстві не поспішають звинувачувати іноземну державу: наразі для такого висновку бракує конкретних доказів.

Підозри щодо можливої причетності Росії висловив головнокомандувач Військово-морських сил Данії капітан Йоганнес Рібер. На його думку, Москва могла вдатися до таких дій, щоб продемонструвати свою силу Швеції та іншим країнам Балтійського регіону. Він також нагадав, що демонстрація військової спроможності є частиною російської тактики під час криз.

GPS-перешкоди виникли в ті самі вихідні, коли у Фінській затоці атакували російське вантажне судно Sparta II. 21 листопада фінські військові виявили удар безпілотника по судну на захід від острова Суурсаарі, у міжнародних водах східної частини затоки.

Згодом президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg підтвердив, що українські сили завдали удару по Sparta II. Він пояснив, що судно було законною військовою ціллю, оскільки перевозило озброєння. За даними українського експерта, Росія використовувала його, зокрема, для транспортування зброї із Сирії, ймовірно, для подальшого застосування у війні проти України.

Шведська влада наразі не підтвердила зв’язку між атакою на російське судно та GPS-перешкодами в регіоні.