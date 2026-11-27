Взимку цитрусові стають одним із найпопулярніших фруктів. Однак не всі вони однаково багаті на вітаміни. За вмістом вітаміну С серед апельсинів, мандаринів, грейпфрутів і помело лідирує останній фрукт. Водночас деякі цитрусові можуть бути небезпечними для людей, які регулярно приймають певні медикаменти, повідомляє EgeszsegKalauz.

За даними експертів, у 100 грамах м'якоті помело міститься близько 61 мг вітаміну С. Це більше, ніж в апельсинах, де на таку саму кількість продукту припадає приблизно 53 мг аскорбінової кислоти.

Кожен із популярних цитрусових має власний набір поживних речовин, тому фахівці радять не обмежуватися одним видом фруктів.

Помело не лише містить найбільше вітаміну С серед цієї четвірки, а й забезпечує організм калієм та антиоксидантом нарингіном. Завдяки порівняно низькій калорійності цей фрукт також підходить для раціону людей, які контролюють вагу.

Апельсини вирізняються високим вмістом харчових волокон і фолатів, необхідних для нормального кровотворення. Крім того, вони містять флавоноїд гесперидин, який пов'язують із підтримкою здоров'я судин.

Грейпфрут містить приблизно 31 мг вітаміну С на 100 грамів. Особливо цінними вважають рожеві та червоні сорти, у яких є лікопін — антиоксидант. Також цей фрукт багатий на пектин, розчинну клітковину, яка допомагає регулювати рівень холестерину та підтримує роботу травної системи.

Найменше вітаміну С серед чотирьох цитрусових містять мандарини — близько 27 мг на 100 грамів. Водночас вони є джерелом бета-криптоксантину, який в організмі перетворюється на вітамін А та сприяє підтримці здоров'я зору, шкіри й слизових оболонок.

Щоб отримати максимум поживних речовин, фахівці рекомендують їсти цитрусові цілими часточками, не видаляючи білі прошарки та тонкі плівки. Вони містять частину харчових волокон, важливих для травлення. Натомість під час приготування фрешу значна частина клітковини втрачається. Крім того, природні цукри з соку засвоюються швидше, що може спричиняти різкі коливання рівня глюкози в крові. Особливо це важливо для людей із діабетом та інсулінорезистентністю.

Обережними з цитрусовими варто бути людям із рефлюксною хворобою або підвищеною чутливістю шлунка, оскільки фруктові кислоти можуть провокувати печію. За деяких захворювань нирок також може знадобитися обмеження продуктів із високим вмістом калію.

Окреме попередження стосується людей, які регулярно приймають препарати для зниження артеріального тиску, контролю холестерину або регуляції серцевого ритму.

Грейпфрут містить речовини, які можуть впливати на роботу ферментів, що відповідають за метаболізм медикаментів. У результаті концентрація окремих препаратів у крові може небезпечно підвищуватися, що збільшує ризик побічних ефектів. Для помело також можливі подібні взаємодії з деякими ліками. Тому людям, які проходять постійне медикаментозне лікування, варто заздалегідь проконсультуватися з лікарем або фармацевтом щодо вживання цих фруктів.

Крім того, цитрусові кислоти можуть поступово пошкоджувати зубну емаль. Після вживання фруктів рекомендується прополоскати рот водою, а чистити зуби — не раніше ніж через 30 хвилин.

Отже, помело виявилося лідером за вмістом вітаміну С, однак апельсини, грейпфрути та мандарини також мають цінні поживні властивості. Найкраще чергувати різні фрукти та враховувати індивідуальні особливості організму.

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