Украина со 2 мая запрещает въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране, граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на утреннем брифинге в Минздраве, передает Украинская правда.

«Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с полуночи 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней», - сказал он.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, подлежат обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результатов тестирования методом полимеразной цепной реакции.

Ляшко сообщил, что в последнюю неделю в мире фиксируют наибольшее суточное количество больных COVID-19: был установлен рекорд в 903 тысячи случаев за сутки, последние два дня зафиксировали 892 тысячи и 894 тысячи случаев.

«Лидером по регистрации абсолютного ежедневного количества случаев является Индия, в которой регистрируется уже на протяжении нескольких дней почти 499 тысячи случаев коронавирусной болезни за сутки», – сказал Ляшко.

Он отметил, что в Украине ситуация с коронавирусной болезнью пока стабилизировалась.