Із серпня до початку листопада 2026 року у Збройних силах України замінили 56 командирів і начальників військових формувань та органів військового управління. Паралельно Генштаб змінює систему управління військами: розширює повноваження командирів на місцях, скорочує бюрократію та посилює взаємодію різних підрозділів на фронті, повідомило джерело в Генеральному штабі ЗСУ.

За словами співрозмовника, кадрові зміни відбулися з 1 серпня до 3 листопада. Вони охопили командирів і начальників рівня бригади та вище. «Насамперед ідеться про посилення штабів і призначення на командирські посади офіцерів із належним бойовим досвідом», – пояснило джерело.

Одним із ключових кроків стало формування у вересні двох нових угруповань військ – «Азов» і «Центр». Для них визначили окремі операційні зони, які охоплюють Покровський, Краматорський, Слов’янський та Лиманський напрямки.

За інформацією джерела, це дозволило розвантажити керівну ланку управління та скоротити кількість підпорядкованих ланок до двох-трьох. Водночас, як стверджує співрозмовник, вдалося стабілізувати ситуацію на найбільш критичних ділянках фронту.

Ще один напрям змін – передача більшої ініціативи безпосередньо командирам на передовій. Командири бригад і батальйонів отримують ширші повноваження для ухвалення рішень, оскільки краще розуміють ситуацію на своїх ділянках.

Натомість вище командування має зосереджуватися на визначенні оперативних цілей, координації та забезпеченні військ. Такий підхід передбачає відмову від надмірної централізації та мікроменеджменту. Крім того, у ЗСУ працюють над скороченням бюрократичних процедур і звітності, а також прискоренням обміну інформацією.

У плануванні бойових дій роблять ставку на узгоджене застосування піхоти, артилерії, безпілотників, наземних роботизованих комплексів, розвідки та засобів радіоелектронної боротьби. Їхня взаємодія має допомагати українським підрозділам просуватися вперед, ізолювати російські групи, які проникають у бойові порядки Сил оборони, а також завдавати ударів по логістиці, пунктах управління та зв'язку противника.

Окрему увагу приділяють інформаційній тиші та дезінформуванню російських військ, щоб приховувати підготовку й перебіг українських операцій.

Як повідомляло раніше ForUa, командир «Хартії» заявив, що корпус сім місяців не мав втрат особового складу.