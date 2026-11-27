Росія погодилася на участь європейських представників у багатосторонніх переговорах щодо завершення війни, однак вимагає заздалегідь узгодити формат їхньої присутності та визначити, хто саме представлятиме Європу. Україна наполягає, щоб європейці отримали повноцінне місце за спільним столом переговорів, а не брали участь у неформальних зустрічах, повідомило джерело, близьке до переговорного процесу.

За словами співрозмовника, Київ зараз очікує від Вашингтона інформації про можливу дату наступного раунду переговорів. Українська сторона розраховує, що зустріч відбудеться у першій декаді грудня. Очікується, що це будуть чотиристоронні переговори за участю України, США, Росії та Європи. Російська сторона, за словами джерела, не заперечує проти такого формату.

Водночас Київ вважає принциповим офіційно закріпити участь європейців у переговорному процесі, щоб надалі їх не могли усунути від обговорень. «Дуже важливо, по-перше, остаточно легалізувати участь європейців у переговорному процесі, потім їх уже звідти буде неможливо викинути», – зазначило джерело.

Другим важливим питанням залишається узгодження всередині Європи представників, які братимуть участь у переговорах.

За словами джерела, під час переговорів в Абу-Дабі глава російської делегації Володимир Мединський обіцяв організувати окрему зустріч із європейцями за участю України. Однак російська сторона пропонувала провести її не в межах основного переговорного процесу, а в готелі як окремий супутній захід.

«Але чи то дозволу не отримав, чи то ще щось, зрештою не зустрівся. А потім росіяни почали викручуватися, мовляв, хочете зустрітися – тоді приїжджайте до Москви», – розповів співрозмовник.

Україна відмовилася від такого варіанту. Київ наполягає, що спочатку європейська делегація має офіційно та повноцінно долучитися до спільних переговорів. Лише після цього можна розглядати додаткові двосторонні контакти.

Наразі Росія наполягає, щоб представники Європи приїхали до Москви ще до багатосторонньої зустрічі. Українська сторона натомість намагається перевести можливий попередній контакт у формат відеоконференції. Чи відбудеться така розмова і коли саме пройде наступний раунд переговорів, поки невідомо.

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