Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг Україну від географічного розширення війни з Росією. Таку заяву він зробив на тлі українських атак на російські військові та транспортні судна в Середземному й Балтійському морях.

Про це повідомляє агентство dpa.

Вадефуль наголосив, що право України на самооборону є беззаперечним і Німеччина продовжує підтримувати Київ. Водночас він закликав не допускати поширення бойових дій на нові географічні райони.

«Але я б настійно застеріг від того, щоб дозволити цьому конфлікту поширюватися географічно», – заявив німецький міністр журналістам у Берліні під час зустрічі з главою МЗС Румунії Даном Нікулеску.

Він визнав законність українських ударів по російських військових цілях.

«Росія атакує Україну, а Україна захищається. І доки вона спрямована на військові цілі, це є законним», – зазначив Вадефуль.

За його словами, він не має сумнівів, що Україна дотримується цього принципу, зокрема під час операцій у Балтійському морі.

Однак очільник німецького МЗС висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в регіоні. Він наголосив на необхідності уникати ескалації, а також не створювати загроз для судноплавства та довкілля Балтійського моря. За його словами, Берлін проводить із цього приводу тісні консультації.

Заява Вадефуля пролунала після кількох українських операцій проти російських суден за межами Чорного моря.

У неділю українські морські дрони атакували російські кораблі поблизу узбережжя Лівії в Середземному морі. За повідомленнями, було затоплено корвет «Меркурій», на борту якого перебував вертоліт Ка-27, а також уражено суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення зброї.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg також повідомив про атаку українських дронів на російське вантажне судно Sparta II поблизу узбережжя Фінляндії в Балтійському морі.

Раніше занепокоєння через операцію біля лівійського порту Бенгазі висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. У розмові з українським колегою Андрієм Сибігою він порушив питання наслідків атаки для регіональної безпеки.

Натомість міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтримав дії України, заявивши, що удари по двох російських суднах у лівійських водах є реалізацією її «абсолютного права на самооборону».