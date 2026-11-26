Українська авіація завдала удару по місцю накопичення російських військових в окупованому Гуляйполі Запорізької області. Унаслідок операції знищено до 20 загарбників, запаси боєприпасів і провізії, засоби зв’язку та техніку.

Про це в четвер, 26 листопада, повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Операцію провели сили авіації угруповання військ «Південь» у взаємодії з 7 корпусом ДШВ. Ціллю стала напівзруйнована цегляна будівля в центрі Гуляйполя, приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За даними військових, об'єкт використовувала 127-ма мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії РФ. У будівлі окупанти облаштували склад і пункт збору малих піхотних груп.

У результаті авіаудару знищено до 20 російських військових, антени зв'язку, запаси боєприпасів і продовольства, мотоцикли та наземні роботизовані комплекси (НРК).

Перед атакою українські військові детально вивчили активність противника поблизу будівлі та безпосередньо всередині неї, зокрема переміщення особового складу й техніки. За отриманими даними, росіяни використовували цей пункт для підготовки подальших наступальних дій у північно-західному напрямку від Гуляйполя.

Тим часом на гуляйпільському напрямку протягом минулої доби українські захисники відбили вісім атак російських військ. Бої точилися поблизу Білогір'я, а також на напрямках Нового Запоріжжя та Гуляйпільського.

За інформацією угруповання військ «Південь», у його операційній зоні російська армія за добу завдала 20 авіаударів по прифронтових населених пунктах, застосувавши 106 керованих авіабомб.

Загальні втрати противника за цей період, за даними українських військових, становили 269 окупантів і 105 одиниць озброєння та військової техніки.