Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью, что отправится в Украину на следующей неделе.

Об этом он заявил в интервью CBS, передает Украинская правда.

В анонсе к интервью, которое покажут на телеканале в воскресенье, речь идет о заявлении Блинкена об отводе части накопленного на украинской границе российского войска.

А также о том, что госсекретарь США прибудет в Украину с визитом на следующей неделе.

Ранее Белый дом заявил о намерении отправить госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в мае.