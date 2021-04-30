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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 868 больных коронавирус. Умерли 24 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в городе обнаружили 868 больных коронавирусом. Умерли 24 человека – 9 женщин и 15 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4591 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 195 498», - сказал Кличко.

Немного уменьшилась в последнее время и количество госпитализированных в столичные больницы. Так, за прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 92 больных коронавирусом, также госпитализировали 197 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 289 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 1146 киевлян. Всего коронавирус преодолели 123 977 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 192, в Шевченковском - 144 и в Соломенском районе - 126 случаев.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2564 больных коронавирусом. 1843 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2186 человек. Под аппаратами ИВЛ - 56 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – более 43 процента. Койки с кислородом заполнены более чем на 50 процентов», - сказал Кличко.  
ForUm

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