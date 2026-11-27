Моніторинговий проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області. Населений пункт, за даними аналітиків, опинився в сірій зоні на карті бойових дій. «Ворог просунувся поблизу Петропавлівки», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до оновленої мапи проєкту, територію поблизу Петропавлівки позначили сірою зоною. Це означає, що статус контролю над цією ділянкою залишається невизначеним.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ зірвали масштабний план окупантів на Харківщині.