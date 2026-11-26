Україна залучила 450 млн доларів від Світового банку за двома програмами, спрямованими на підтримку підприємництва та відновлення країни. Фінансування надано за досягнуті результати, а кредити Міжнародного банку реконструкції та розвитку забезпечені гарантіями уряду Японії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, половину коштів – 225 млн доларів – Україна отримала в межах програми RISE, яка передбачає підтримку малого та середнього бізнесу. Із цієї суми 190 млн доларів становить позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Японії, ще 35 млн доларів – кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Світовий банк підтвердив виконання Україною передбачених програмою показників. Зокрема, 20 тисяч підприємців і компаній отримали фінансування або послуги в межах оновлених програм державної підтримки бізнесу. Через електронну систему «єДозвіл» подали 100 тисяч заяв.

Крім того, представники 500 компаній пройшли навчальні програми з підвищення спроможності щодо дотримання стандартів продукції, гармонізованих із вимогами Європейського Союзу.

Програма RISE покликана розширити доступ українських підприємств до державної підтримки та зовнішніх ринків.

Ще 225 млн доларів Україна залучила за програмою SURGE. Це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії японського уряду.

Кошти спрямують на створення інституційних механізмів для кліматично орієнтованого відновлення країни. Програма передбачає вдосконалення управління державними інвестиціями та посилення спроможності центральних і місцевих органів влади планувати й реалізовувати проєкти відбудови.