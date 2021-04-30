Киевская и Николаевская области вскоре будут переведены из «красной» в «желтую» зону эпидопасности, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Сегодня Минздрав готовит представление в Госкомиссию по ТЭБ и ЧС о выходе из «красного» уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в «желтый» уровень эпидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет семь областей, где установлен «красный» уровень эпидопасности», - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко добавил, что ни в одной области уровень загруженности коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя (65%).

В Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года зафиксировано 10072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.