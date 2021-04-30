также в разделеОбщество
Нацкорпус анонсировал Марш защитников Одессы 2 мая 10
Оккупанты просят возбудить дело против 12 украинцев за «блокаду» Крыма 16
Впервые частные вузы смогут готовить специалистов по госзаказу 12
Из Украины в РФ выдворили двух криминальных «авторитетов» 10
Витренко заявил, что не собирался возглавлять Нафтогаз 17
СМИ: К похищению Чауса могут быть причастны еще четыре украинца 30
Украина запрещает въезд из Индии со 2 мая 12
Украинские пограничники отмечают профессиональный праздник 47
В Украине – 10072 новых случая COVID, выздоровлений – вдвое больше 17
29 апреля. Картина дня 22
Реабилитировали последнего расстрелянного бойца УПА в СССР 18
В Ялте на время курортного сезона отменят подачу воды по графику 21
Укрзализныця сообщила, когда «Бойковский экспресс» отправится в первый рейс 14
На Николаевщине блокировали деятельность фейкового «сельсовета» 10
Большинство украинцев не собираются на Пасху в церковь 10
Украина может занять первое место в Европе по смертности от COVID-19 21
СБУ прикрыла call-центры, которые выманивали у украинцев миллионы 13
Российского рэпера Моргенштерна внесли в «черный список» в Украине 11

Киевская и Николаевская области вскоре будут переведены из «красной» в «желтую» зону эпидопасности, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Сегодня Минздрав готовит представление в Госкомиссию по ТЭБ и ЧС о выходе из «красного» уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в «желтый» уровень эпидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет семь областей, где установлен «красный» уровень эпидопасности», - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко добавил, что ни в одной области уровень загруженности коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя (65%).

В Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года зафиксировано 10072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги