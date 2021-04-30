В Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года зафиксировано 10072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализировано за прошедшие сутки 3117 человек; летальных случаев - 307; 20192 человека выздоровели.

За сутки проведено 90 101 тестирование (в том числе методом ПЦР - 41388, методом ИФА - 14731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33982).

За все время пандемии в Украине заболели 2069537 человек; выздоровели 1655525 человек; летальных случаев - 44085; проведено ПЦР-тестов - 9418779.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), Киеве (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

За сутки привито 73376 человек, 702 440 – с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).