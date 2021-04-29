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Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что марш в центре Киева в честь дивизии СС «Галичина» может подпадать под ряд статей, в частности по пропаганде тоталитарных режимов.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также раскритиковала марш ко дню создания дивизии СС «Галичина», который прошел накануне в Киеве.

ГБР провело обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. В частности, следственные действия проведены на ЗАО «Завод «Кузня на Рыбальском» и подразделениях ОАО «АК «Богдан Моторс». 

Системные незаконные действия власти относительно завода «Кузня на Рыбальском» ставят предприятие на грань остановки, что угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывает обороноспособность страны.

Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем покидает ГК «Укроборонпром».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в раздел V «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» по возобновлению проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации». 

16 сторонников украинской радикальной группы «М.К.У.» задержаны в ряде регионов РФ, заявили в ФСБ.

Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Фракция «Слуга народа» на заседании в десятых числах мая обсудит вопрос возможной отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК «Нафтогаз Украины», заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.  Послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление Нафтогазом.

Андрей Коболев намерен обжаловать свое увольнение с поста председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 11627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Украина в течение следующих двух недель может выйти на первое место по уровню смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы. 

 
ForUm

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