Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем покидает ГК «Укроборонпром».

«С целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя гендиректора по активам будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%», - заявили в концерне.

Там поблагодарили Найема за работу и достижения в должностях.

Депутат парламента 8 созыва Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора госконцерна «Укрборонпром» в ноябре 2019 года. Он отвечал за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна. Осенью 2020 Найем возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.