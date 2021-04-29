ГБР провело обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. В частности, следственные действия проведены на ЗАО «Завод «Кузня на Рыбальском» и подразделениях ОАО «АК «Богдан Моторс», сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По данным предварительного расследования, эти предприятия в течение 2015-19 годов заключили с МОУ стоимостные контракты на поставку в ВСУ военных автомобилей, оборудования и услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей. А именно: поставку более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251; более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетман Сагайдачный», закупки малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М», «Кентавр» и другие.

В ходе досудебного следствия изучаются обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Министерства обороны Украины, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в ​​подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов.

Указанные следственные действия связаны с предоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации. Цель обысков достигнута. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генерального прокурора.