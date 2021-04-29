Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в раздел V «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» по возобновлению проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взявший на себя обязательства выполнить условия продажи.

«Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций», - заявил Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.