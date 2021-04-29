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Послы стран Группы семи отреагировали на решение правительства об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

«Послы G7 принимают во внимание решение Кабмина об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.
ForUm

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