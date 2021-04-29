Системные незаконные действия власти относительно завода «Кузня на Рыбальском» ставят предприятие на грань остановки, что угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывает обороноспособность страны, говорится в заявлении предприятия.

«Маски-шоу, как в темные времена Януковича, которые ГБР и прокуратура устроили на предприятии 28 апреля, коллектив и менеджмент завода расценивают как еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что ГБР уже не один год терроризирует завод, и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы «Кузня» не предоставила имеющихся документов по их требованию.

Следовательно, никакой юридической необходимости в обыске не было.

«Его истинная цель становится понятной ввиду того, что следователи вышли за границу постановления знаменитого Печерского районного суда и незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением одиозного судьи Соколова в рамках уголовного внедрения против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров «Кентавр ЛК», «Станислав» и «Малин», - заявили на заводе.

Цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал. А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение.

Эти катера – пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-технические задания на их изготовление являются в таком случае естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод - обязан учитывать. Готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90 процентов. Успешно завершены их швартовые и ходовые испытания и вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины.

«Кузня на Рыбальском» будет обжаловать действия правоохранителей в судах и приложит все усилия для выполнения контрактов с государством, несмотря на противодействие самого государства, которое сознательно и по политическим мотивам разрушает единственное предприятие, способное производить военные суда и которое играет чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности страны.

«Есть основания полагать, что разрушая отечественное производственное предприятие, власть или ее отдельные представители действуют в интересах отдельных государств», - резюмировали на заводе.

Как сообщал ForUm, ГБР провело обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. В частности, следственные действия проведены на ЗАО «Завод «Кузня на Рыбальском» и подразделениях ОАО «АК «Богдан Моторс».