Напередодні Дня пам'яті жертв голодоморів Християнський корпус закликав християн різних конфесій у суботу, 28 листопада, об'єднатися у спільній молитві за мільйони українців, знищених штучним голодом, і долучитися до всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті».

Цьогоріч Україна вшановує 93-ті роковини Голодомору 1932–1933 років, а також пам'ять жертв масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. О 16:00 по всій країні розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання, і в цей час українці традиційно запалюють свічки пам'яті на підвіконнях, у храмах і біля меморіалів. Християнський корпус закликає долучитися до акції й у цю хвилину помолитися за загиблих.

«Голодомор був спробою знищити українців як народ: забрати в них хліб, землю, віру і саму волю до життя. Тоді Москві не вдалося нас зламати. Не вдасться і тепер, хоч вона знову воює проти нас голодом, холодом і терором. У суботу о 16:00 бійці підрозділів Корпусу запалять свічки і молитимуться за невинно убієнних і за побратимів, які сьогодні віддають життя за Україну. Пам'ятати про них — наш обов'язок перед Богом і перед наступними поколіннями», — зазначив співзасновник Християнського корпусу, командир батальйону «Братство» ГУР МО України Олексій Середюк.

Спільна молитва стала традицією Корпусу з перших днів від його заснування. У Корпусі зазначають, що пам'ять про померлих для християн — це скорбота і молитва за їхні душі, а також віра в те, що останнє слово не за смертю. Голодомор був водночас і війною проти віри: у ті роки радянська влада закривала храми, знімала дзвони, переслідувала священників і вірян. Проте віру в людях знищити не вдалося, і сьогодні свічка у вікні нагадує євангельські слова: «А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його» (Ів. 1:5).

Християнський корпус – об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. До його складу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна» (командир Дмитро Лінько), Тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа» (командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців» (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».