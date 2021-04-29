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В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК «Нафтогаз Украины», заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Об этом в Twitter написал представитель Государственного департамента США Вс Прайс, сообщает «Европейская правда».

«Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам» - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

 
ForUm

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