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Андрей Коболев намерен обжаловать свое увольнение с поста председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что он поблагодарил коллектив группы за семь лет совместной работы над внедрением реформ в нефтегазовом секторе.

Коболев отметил, что несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета Министров Украины, они вступили в силу. При этом он намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не влияют на работу группы.

Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций группы максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы: «Главное, о чем я вас прошу - сохранить ту динамику работы, которая была у нас в течение последнего года, и реализовать базовые решения, которые были приняты, чтобы обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений группы «Нафтогаз». Важно, чтобы максимально сохранилась команда, которая способна продолжить работу и воплотить в жизнь все, что планировалось».

Ранее Коболев заявил, что не намерен «устраивать цирк и подставлять под удар» компанию из-за своего увольнения.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.
ForUm

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