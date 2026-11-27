«СтопКор» продовжує розбиратися в минулому Олега Кузьменка — фігуранта численних судових справ та журналістських матеріалів, пов’язаних із рейдерськими захопленнями, силовими розбірками та боротьбою за активи. Тож ми вирішили детальніше розібратися, чому медіа відкрито називають цього ділка аферистом , "запорізьким Остапом Бендером" і "героєм кримінальних хронік".

Після нашої першої публікації про Олега Кузьменка та "московський слід" його бізнесу у мережі з’явилася низка додаткових деталей.

Зокрема, телеграм-канал "Викривач" 19 листопада оприлюднив допис із заголовком "Вимагання, борги та "подарований" готель: секрети запорізького ділка Олега Кузьменка", де розкрив імовірні схеми бізнесмена.

"У публічному полі він малює образ статусного бізнесмена та волонтера. Але варто відкрити судові реєстри та аналітику, як вилізає справжній шлейф: кримінал, москвичі в бізнесі, рейдерські скандали та мільйонні борги", — зазначає "Викривач".

Зі слів каналу, улюблена тактика Кузьменка — це (цитуємо) "постійні маніпуляції з активами задля приховування активів від кредиторів". Зі слів "Викривача", суд у справі № 333/9021/21 вже визнав недійсними шлюбний договір та угоди дарування, якими Олег Кузьменко намагався вивести нерухомість, аби не сплачувати понад 21,7 млн грн боргу перед "ОТП Банком".

"Паралельно Кузьменко ввів в оману офіційного дилера Mercedes-Benz (ТОВ "АвтоДім Запоріжжя"), де 6 разів змінювали власників і ховали бенефіціарів, що зрештою змусило розірвати контракт. А в ОАЕ розгорівся конфлікт за акції вартістю близько $2 млн. Аби сховати майно під час судових чвар, у вересні 2026 року 1400 м² готелю Porto Riva просто "подарували" 19-річній доньці Кузьменка Олександрі!", — йдеться у дописі.

Як наголошує "Викривач" (цитуємо), "земельне та корпоративне рейдерство, схоже, стало фірмовим стилем сімейного бізнесу. Ще з 2013 року відомо про самовільне захоплення родиною Кузьменків 0,43 га заповідної землі на березі Дніпра навпроти Хортиці під яхт-клуб "Корсар" із закриттям доступу громадянам. Силовий шантаж опонентів та інформаційні війни — звичний інструмент Кузьменка".

Як ми вже розповідали, прізвище запорізького бізнесмена Олена Кузьменка фігурує в низці судових проваджень.

У справі №333/9021/21 кредиторка, яка набула права вимоги за договором з ОТП Банком на понад 21,7 млн грн, оскаржила договір про поділ майна Кузьменка з колишньою дружиною 2014 року та два договори дарування 2014 і 2019 років. Суд прямо встановив, що ці угоди були спрямовані на приховування нерухомості від стягнення, і визнав їх недійсними. У жовтні 2025 року апеляція залишила це рішення в силі.

"Окремої уваги заслуговує юридична інженерія з переписування активів для ухилення від кредиторів", — наголошує Кирило Вольний.

У вересні 2026-го донька бізнесмена отримала в дарунок будівлю площею 1 398 кв. м на Привокзальній, 15Г — ту, де працює готель "Porto Riva". Паралельно сам Кузьменко судиться з родичами ексдружини за доступ до приміщення такої самої площі, як його співвласник.

Чи не повторюється таким чином схема, яку суд уже визнав спробою вберегти майно від кредиторів?

Примітно, що ще у 2018 році видання IPnews публічно назвало Кузьменка "аферистом" і "запорізьким Остапом Бендером". Журналісти ставили під сумнів використання його структурами 1,5 млн грн на боротьбу з амброзією в Полтаві, регалії президента Німецько-української інженерної палати та проєкт водогону за 20 млн грн для Кирилівки.

Видання IPnews згадувало, що до створеної за участі Кузьменка асоціації залучили шість громад, а Кирилівці спробували нав’язати проєкт водогону за 20 млн грн. Йшлося про місцеву асоціацію органів самоврядування "Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області". Кузьменко був її виконавчим директором, що підтверджують матеріали Запорізької ОДА. Згідно з реєстрами, він і досі залишається її представником.

Ще одна дивина — у позиціях самого Кузьменка в судах. У господарському суді він стверджував , що його 20 акцій еміратської Middle East Investment Group у 2017 році переоформили на Едуарда Бакланського неправомірно, за старою довіреністю.

А в цивільній справі про стягнення з нього 5,18 млн грн боргу за позикою 134,5 тис. доларів він наполягав : Бакланський уже отримав цю частку саме як погашення боргу.

То частку незаконно забрали — чи нею розрахувалися? Обидві версії Кузьменка одночасно правдою бути не можуть. Отже, десь він, схоже, намагається ввести суд і громадськість в оману.

До того ж Кузьменко скаржився, що той самий борг з нього стягнули ще й через суд у Шарджі, тобто нібито двічі. Апеляційний суд у листопаді 2025-го визнав ці аргументи недостатніми для перегляду рішення. Таким чином, на сьогодні борг багатомільйонний борг Кузьменка залишається юридично підтвердженим.

Серйозні питання до доброчесності бізнесу Кузьменка виникали і в його колишніх ділових партнерів, що представляли в Запоріжжі відомий бренд Mercedes-Benz.

У 2018 році офіційний дистриб’ютор "АвтоКапітал" розірвав договір з "АвтоДім Запоріжжя" з орбіти Кузьменка, пояснивши це тим, що за 2015–2016 роки власники дилера змінювалися шість разів без погодження, а кінцевих бенефіціарів і джерела походження коштів на новий автоцентр так і не розкрили.

Чи були всі ці історії збігом, чи складаються в єдину систему шахрайських методів? Остаточну оцінку діям Кузьменка мають дати компетентні органи і суд. А СтопКор продовжує власне розслідування.