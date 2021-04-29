Украина в течение следующих двух недель может выйти на первое место по уровню смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы. Об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19, передает УНИАН.

«В мире ситуация (с COVID-19. – Ред.) ухудшается по сравнению с предыдущей неделей. На предыдущей неделе мы говорили, что заболеваемость в мире уже превосходит предыдущий пик заболеваемости, и мы видим, что этот показатель продолжает расти», - заявил он.

По словам Ганиченка, очень быстро сейчас растет заболеваемость в Азии, в частности - в Индии и Турции. «Если говорить о всех случаях, то 41% из всех случаев в мире - это Индия. Однако мы видим, что другие континенты стабилизируются. Европа уже которую неделю спадает. Украина также спадает по выявленным случаям», - отметил аналитик.

Однако, по его словам, заболеваемость COVID-19 в Украине на 42% выше среднеевропейской. «Если мы посмотрим на более широкий спектр показателей: что происходит с заболеваемостью, смертностью, уровнем тестирования, контролем за распространение заболеваемости, - то вывод таков: Украина сейчас уже вторая по уровню смертности среди крупных стран Европы. Примерно месяц назад Украина была где-то пятая, седьмая», - отметил он.

Аналитик добавил, что сейчас на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в Европе Украина "выглядит хуже" и отметил «чрезвычайно хорошую» эпидемическую ситуацию в Великобритании, Португалии, Чехии.

«Украина на втором месте по смертности после Польши, на третьем месте - Румыния. Украина в течение следующих двух недель может выйти на первое место по уровню смертности среди крупных стран Европы, в которых население более 10 млн человек», - добавил он.

По его словам, в Польше и Румынии заболеваемость и смертность от COVID-19 спадает быстрее, чем в Украине.

«Смертность в Украине спадает, но очень постепенно. Украина находится на плато по смертности с небольшим спадом. Ситуация улучшается, но небольшими темпами. Смертность продолжит падать, так как заболеваемость продолжит падать и этот спад ускоряется», - добавил Ганиченко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 11627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.