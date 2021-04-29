Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен раскритиковала марш ко дню создания дивизии СС «Галичина», который прошел накануне в Киеве.
«Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжких военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают по Украине, не должны ассоциироваться с ними», - написала она в Twitter.
Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними. https://t.co/e4k66sMfjQ— Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) April 28, 2021
28 апреля в Киеве прошел марш по случаю годовщины дня создания дивизии СС «Галичина».
В мероприятии, организованном «С14», ВО «Свобода» и Правым сектором, приняли участие несколько сотен человек.
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