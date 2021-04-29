также в разделеПолитика
В РФ прокомментировали заявления посла Украины о ядерном статусе 7
СМИ: У Зеленского предложат Путину провести встречу в Иерусалиме или Вене 15
Рада рассмотрит увольнение Степанова после 18 мая 10
Немецкие СМИ: Медведчук полгода назад нашел вакцину для украинцев, а получил за это репрессии и санкции от власти 33
В «Слуге народа» осудили марш в честь дивизии СС «Галичина» 33
Кабмин намерен сменить своего представителя в Раде 12
Нардеп от СН заявил, что в условиях войны фракцию ОПЗЖ следовало бы расстрелять 24
Арахамия: Уже есть несколько кандидатур на пост главы Минздрава 20
Галущенко принес присягу члена Кабмина 22
Либерман: Медведчук может добиться мира на Донбассе 54
Галущенко назначили министром энергетики 31
Акимова: Медведчук, Степанов и Зеленский – в топ-3 самых популярных политиков в медиа Украины 91
Послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление Нафтогазом 20
В США назвали смену руководства Нафтогаза нарушением принципов корпоративного управления 21
Экс-посол США в Украине призвал запретить кораблям РФ заходить европейские порты 20
Зеленский уволил посла в Австрии 16
Комитет ВР поддержал кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики 11
Опрос: «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» лидируют в партийных рейтингах 36

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен раскритиковала марш ко дню создания дивизии СС «Галичина», который прошел накануне в Киеве.

«Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжких военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают по Украине, не должны ассоциироваться с ними», - написала она в Twitter.

 

 

28 апреля в Киеве прошел марш по случаю годовщины дня создания дивизии СС «Галичина».

В мероприятии, организованном «С14», ВО «Свобода» и Правым сектором, приняли участие несколько сотен человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги