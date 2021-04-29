В Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 11627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3096 человек, летальных случаев – 387, выздоровели 18442 человека, осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в том числе методом ПЦР - 41499, методом ИФА - 16569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35395).

За все время пандемии в Украине заболели 2059465 человек, выздоровели – 1635333, летальных исходов - 43 778, проведено 9377391 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

За сутки 28 апреля в Украине 70469 человек привиты против COVID-19.

629184 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 940 случаев / 7736 прививок;

Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;

Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;

Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививки;

Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививки;

Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;

Закарпатская - 141 случай / 1080 прививок;

Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;

Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;

Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;

Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;

Луганская область - 271 случай / 539 прививок;

Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;

Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививки;

Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;

Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;

Ривненская область - 386 случаев / 1713 прививок;

Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;

Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;

Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;

Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;

Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;

Черкасская область - 444 случая / 3141 прививки;

Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;

Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на 28 апреля было зафиксировано 9590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.