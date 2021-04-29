В Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 11627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3096 человек, летальных случаев – 387, выздоровели 18442 человека, осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в том числе методом ПЦР - 41499, методом ИФА - 16569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35395).
За все время пандемии в Украине заболели 2059465 человек, выздоровели – 1635333, летальных исходов - 43 778, проведено 9377391 ПЦР-тест.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.
За сутки 28 апреля в Украине 70469 человек привиты против COVID-19.
629184 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 940 случаев / 7736 прививок;
Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;
Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;
Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививки;
Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививки;
Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;
Закарпатская - 141 случай / 1080 прививок;
Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;
Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;
Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;
Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;
Луганская область - 271 случай / 539 прививок;
Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;
Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививки;
Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;
Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;
Ривненская область - 386 случаев / 1713 прививок;
Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;
Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;
Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;
Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;
Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;
Черкасская область - 444 случая / 3141 прививки;
Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;
Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.
Напомним, в Украине по состоянию на 28 апреля было зафиксировано 9590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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