16 сторонников украинской радикальной группы «М.К.У.» задержаны в ряде регионов РФ, заявили в ФСБ.

«В городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», - передает Интерфакс.

По данным спецслужбы, задержанные причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

При обысках у них изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации с инструкциями по изготовлению средств террора и сведениями о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях.

Кроме того, были обнаружены видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, которые отправлялись главарю «М.К.У.» Краснову Е.С., а также переписка с ним.

По данным ФСБ, задержанные подтвердили, что Краснов, находясь в Украине, координировал их преступную деятельность, давая им конкретные указания и призывая к совершению терактов и экстремистских преступлений на территории России.

В отношении руководителей и участников «М.К.У.» расследуется дело о подстрекательстве к убийству, приготовлении к теракту, покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам идеологической, национальной ненависти, ненависти в отношении какой-либо социальной группы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц (ч. 4 ст.33, ч.2 ст.105, ч.1 ст.30, ч.1 ст.205, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 111 УК РФ УК РФ).

По данным следствия, организатор этого сообщества, гражданин Украины Егор Краснов в переписке в соцсетях склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам. С учетом психического заболевания Нарзяева в январе Мособлсуд отправил его на принудительное лечение.

Кроме того, по данным СКР, в декабре 2020 года за приготовление к теракту был задержан участник «М.К.У.» - несовершеннолетний житель Тамбовской области, планировавший устроить взрыв в общежитии учебного заведения Тамбова. При обыске по месту жительства у него изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Подростка арестовали.

Также отдельный эпизод преступной деятельности, связанной с интернет-сообществом «М.К.У."», расследуется в Саратовской области.