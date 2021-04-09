Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

Похороны скончавшегося супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственными, представителям общественности следует воздержаться от попыток посетить связанные с ними мероприятия.

Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.

Гипотетическое вступление Украины в НАТО привело бы к «масштабной эскалации на юго-востоке страны и необратимым последствиям для украинской государственности», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Более трети украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что сообщения, распространенные государством-агрессором о якобы «подготовке Украины к наступлению на Донбасс» не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочей поездки на Донбасс заявил о необходимости нового перемирия.

Верховный суд 6 апреля впервые принял решение о законности выхода религиозной общины из юрисдикции Русской православной церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождении в Православную церковь Украины.

В Украине по состоянию на 9 апреля зафиксировано 19676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Министерство здравоохранения обновило протокол лечения больных COVID-19. В частности, в ведомстве напомнили, что пациентам с легким течением заболевания запрещено назначать антибиотики.

В Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом.

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в течение ближайших нескольких недель, чтобы продемонстрировать поддержку Украине на фоне усиленного военного присутствия России на восточной границе Украины.

Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в манипуляциях относительно причин сбития самолета Международных авиалиний Украины (рейс PS752).