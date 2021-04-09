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Министерство здравоохранения обновило протокол лечения больных COVID-19. В частности, в ведомстве напомнили, что пациентам с легким течением заболевания запрещено назначать антибиотики.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, сообщает hromadske.

Так, пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19, но с легким течением запрещено назначать антибиотики для профилактики. Также пациентам с ходом заболеванием средней тяжести запрещено назначать антибиотики без «обоснованного клинического подозрения или подтвержденного наличия бактериальной инфекции».

Отметим, что назначение антибиотиков заключается в том, чтобы убивать бактерии, которые являются причиной той или иной болезни. На вирусы антибиотики не действуют вообще, поэтому вылечить с их помощью COVID-19 просто невозможно.

Также Минздрав внес изменения в лечение пациентов с дыхательной недостаточностью и сопутствующими бактериальными инфекциями. В частности, ведомство изменило дозирование некоторых препаратов для пациентов с тяжелым и критическим ходом COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 апреля зафиксировано 19676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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