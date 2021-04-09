Верховный суд 6 апреля впервые принял решение о законности выхода религиозной общины из юрисдикции Русской православной церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождении в Православную церковь Украины, сообщает пресс-служба ПЦУ.

«6 апреля 2021 года состоялось заседание Большой палаты Верховного суда по рассмотрению дела № 910/10011/19 о законности изменения религиозной общиной с. Сутковцы Хмельницкой области своего подчинения - выходе из юрисдикции Русской православной церкви в Украине (которая именует себя УПЦ) и вхождении в Православную церковь Украины. По результатам заседания было принято решение о законности такого изменения подчинения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом высшей судебной инстанцией Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины из РПЦ в Украине в ПЦУ, принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонены возражения РПЦ в Украине против этого.

23 февраля 2019 года религиозная община с. Сутковцы, Хмельницкой области, в связи с образованием автокефальной ПЦУ, провела общее собрание, на котором приняла решение перейти из РПЦ в Украине в ПЦУ. Но не желая переходить в ПЦУ со всей религиозной общиной и фактически действуя против воли самой религиозной общины, ее настоятель обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным.

Отмечается, что в течение довольно длительного времени этот иск рассматривался в Хозяйственном суде города Киева, по результатам чего в феврале 2020 года было принято решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине. В дальнейшем, это решение было оставлено без изменений и судом апелляционной инстанции.

И только 6 апреля Большая палата Верховного суда подтвердила законность решения религиозной общины с. Сутковцы, Хмельницкой области, о переходе из Русской Православной церкви в Украине в Православную церковь Украины.