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Похороны скончавшегося супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственными, представителям общественности следует воздержаться от попыток посетить связанные с ними мероприятия, сообщают британские власти.

«Эти похороны не будут государственными похоронами, перед ними не будет церемонии прощания», - говорится в заявлении, распространенном Геральдической палатой Великобритании.

По данным властей, принца похоронят в Виндзоре, передает Интерфакс-Украина.

«Тело Его Королевского Высочества перед захоронением будет находиться в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это соответствует обычаю и воле Его Королевского Высочества», - говорится в документе.

Кроме того, требуется, чтобы британская общественность «не предпринимала попыток посетить или принять участие в каком-либо мероприятии, связанном с похоронами», в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до 100-летия, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.
ForUm

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