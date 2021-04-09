Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочей поездки на Донбасс заявил о необходимости нового перемирия.

«Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружие не составляют. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие», - говорится в его Telegram.

Зеленский отметил, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

Также он убежден, «те, кто имеют власть, должны приезжать на Донбасс».

«Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба - это утверждение независимости и спокойствие миллионов украинцев. В конце концов, кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать границы страны?» - спрашивает он.

Президент отметил, что в последнее время активизировались вражеские снайперы.

«Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территорию у линии разграничения заминировали, а от инфраструктуры порой не осталось ничего. Поэтому впереди много работы. Но время отметить и то, что уже сделано. Государственные награды нашим бойцам вручал я, но это - благодарность от всех украинцев», - резюмировал Зеленский.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что сообщения, распространенные государством-агрессором российской федерацией о якобы «подготовке Украины к наступлению на Донбасс» не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.