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Гипотетическое вступление Украины в НАТО привело бы к «масштабной эскалации на юго-востоке страны и необратимым последствиям для украинской государственности». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», - сказала она.

«В очередной раз призываем киевские власти проявить ответственный подход и заняться, наконец, выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер», - заявила Захарова.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

 
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