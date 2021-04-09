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Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

В заявлении Букингемского дворца говорится: «Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке».

10 июня ему должно было исполниться 100 лет. Принц Филипп ушел из жизни почти за две недели до дня рождения его супруги – 21 апреля королеве должно исполниться 95 лет.

Супруг королевы перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.

У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.
ForUm

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